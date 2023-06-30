Между Spice Girls и Геббельсом: что такое "мягкая сила" и как ей пользуется Запад

Железный кулак в бархатной перчатке

За происходившим в конце прошлой недели в России крайне внимательно следили на Западе. И не просто следили. Как стало известно, глава Госдепа Энтони Блинкин уже вечером в пятницу в срочной телеграмме приказал своим сотрудникам по всему миру воздерживаться от комментирования происходящего, чтобы не сказать ничего, что могло бы создать впечатление, будто США каким-либо образом причастны к этим событиям. А спустя сутки, в ряде американских изданий появились публикации о том, что американская разведка якобы заранее знала о планах Евгения Пригожина и проинформировала свою администрацию и Конгресс. Правда, при этом с Москвой этой информацией не поделилась. Знала или нет - доказать, конечно, невозможно, но то, что, начиная с пятницы, Запад делал все для того, чтобы раскачать ситуацию, - очевидно. Причем применяли для этого в первую очередь самую известную свою технологию - soft power, "мягкую силу".

Они ждали, надеялись, верили, а еще, конечно, знали все наперед. Ведь им там, за тысячи километров, всегда виднее, что и как у нас здесь. Неудавшийся мятеж освещали круглые сутки и с нужными им акцентами. Впечатлительная аудитория должна была поверить, что российское общество расколото, санкции сработали, да и вообще все в России плохо. Затем последовала горечь разочарования - "русские не воспользовались моментом". В общем, любой факт можно интерпретировать в свою пользу. "Мягкая сила", soft power, в действии.

Терминология никого не должна обманывать – это железный кулак в бархатной перчатке.

"Используются широко и, надо отдать должное, достаточно изобретательно те рецепты массовой пропаганды, которые в свое время разрабатывал когда-то в нацисткой Германии главный министр пропаганды и рупор гитлеровского режима Геббельс. Который говорил: для того, чтобы внушить людям какую-то мысль, надо рассчитывать в первую очередь не на разум и рассудок, а на подсознание, эмоции. Есть два главных двигателя распространения пропаганды - страх и стресс", - объяснил Сергей Засорин, кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ.

В наше время принципиально изменился лишь канал распространения. Один клик - и об очередной "выходке русских варваров" знает весь мир! Ну, а дальше как снежный ком - перепосты и комментарии. Все эти незамысловатые картинки и ролики лишь на первый взгляд кажутся чем-то глупым и безобидным. Все по заветам великого Сунь-Цзы: "Повергнуть врага без сражения - вот вершина воинского искусства". Механизм прост - любое событие можно обратить в свою пользу. На выходе получаем, что русские сами себя обстреливают. Сами же подорвали дамбу Каховской ГЭС. Ну и, конечно, теракт на "Северных потоках" это тоже мы.

"Соцсети - это сейчас основной рупор так называемой информационной пропаганды. Очень часто мы видим фейковые фотографии. Либо фотографии, которые относятся вообще не к событиям, которые описываются в статье. Происходили задолго. Может быть, 10 лет назад были совершенно в другом регионе мира. Собственно, это мы видим постоянно. И постоянно используются картинки, как в таких комиксах. То есть СМИ все больше и больше превращаются в комиксы. Такой подход - мы сознательно упрощаем все те факты, о которых мы говорим", - отметила Наталья Еремина, профессор СПбГУ.

Как именно говорить - научат опытные люди на специальных курсах. Достопочтенные британские леди и джентльмены, работающие в министерстве иностранных дел, вернулись за парты. Форин-офис, пишет пресса, нанял, пожалуй, лучшего в мире специалиста по интернет коммуникациям - Энди Блэка. Среди клиентов его фирмы - европейская служба внешних связей, оборонные предприятия и Международный уголовный суд.

"Массовое создание фейков, когда с точностью до наоборот меняются местами преступники и жертвы. Или те, кто этих жертв пытается от преступников защищать. Это много раз же было в течение СВО. Давайте вспомним, каким образом сначала раскручивалась, накручивалась и в конечном итоге заглохла авантюра с ситуацией вокруг Бучи. Бомбежки Краматорска, мариупольского роддома и многое другое", - указал Засорин.

И британцам в этом равных нет, доказывает многовековая история королевства. Наряду с "файф-о-клок", "мой дом-моя крепость" и специфичным юмором есть у подданных его Величества и другая примечательная традиция - использовать ту самую "мягкую силу", продвигая в мире свои интересы.

Кровавый тиран на средневековой западной гравюре - русский царь Иван IV, который и Грозным-то был прозван с подачи европейцев. Хотя жертв за все его правление меньше, чем за одну Варфоломеевскую ночь в Париже. С появлением жанра политический карикатуры стали появляться вот такие, казалось бы, шаржи на Екатерину II. Перед Первой мировой Россию изображали в образе медведя или пьяного буйного мужика. Опасного и непредсказуемого. В наши дни акценты на то, кто злодей, а кто герой, тоже четко расставлены. Как итог - многие верят, что бравые британские спецагенты выступают за все хорошее. А все плохое - удел коварных русских. Спасибо величайшему из искусств. Оно всегда было элементом западной "мягкой силы". Иногда эстетичной и ненавязчивой. Но чаще прямолинейной. Взять, например, картины времен "маккартизма". Или разгар Холодной войны - на экранах "Красный рассвет". Боевик о том, как русские развязали Третью мировую и вторглись в США. Ну и мрачный Челябинск уже наших дней – одна из серий популярного мультфильма "Гриффины".

Точно так же поступали, например, с Ираком, Сирией или Ливией - некогда процветающие страны Востока выставляли дикими и отсталыми. Не говоря уже о многочисленных постановках и провокациях. Вроде тех, что устраивали "Белые каски". Западный же образ жизни и ценности преподносились как единственно правильные. При помощи всё той же "мягкой силы".

Группа Spice Girls сама по себе феномен! Однако это платье с британским флагом по эффекту сопоставимо с маленьким черным платьицем, придуманным Коко Шанель. Стоило Джери Холлиуэл один раз появиться в нем на сцене, как на следующий же день в продаже появились футболки, сумки и кепки с точно такой же символикой. Эффектно, но главное - узнаваемо. Вот только согласно засекреченным документам, еще в 60-х британское правительство инвестировало средства в популяризацию Union Jack среди молодых дизайнеров и модельеров. Это должно было способствовать росту интереса к британской культуры за рубежом. То, что это сработало, отрицать бессмысленно. Есть еще британский футбол, твид, джин, образование, ну и фундамент всего этого – язык! Им владеют почти полтора миллиарда жителей нашей планеты. В то время как носителей того же китайского или испанского - больше.

"Распространение английского языка уже создало платформу для того, чтобы все прочие элементы британской "мягкой силы" действовали. Если бы им не удалось сформировать такое широкое носительство английского языка благодаря своей колониальной политики, то, конечно, сейчас нельзя было бы говорить о том, что они имеют такое влияние. Но распространение английского языка - показатель того, как активно и как настойчиво, как агрессивно навязывался английский язык. Он ведь навязывался с 12-13 века даже внутри британских островов, когда англичане захватили валлийцев", - продолжает Еремина.

Президент Зеленский, например, внес в Верховную раду законопроект, определяющий статус английского языка как языка международного общения. Им обязаны будут владеть главы местных администраций, офицеры, полицейские и прокуроры. В то время как русский язык на Украине под полным запретом. Вот так шаг за шагом "мягкая сила" приводит к вполне себе осязаемым "жестким" последствиям. И это всегда - игра вдолгую.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"