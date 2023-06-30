Дональд Трамп в этот список не попал

Не Украиной единой продвигается президентская компания в США. В Америке возобновились, причем с неожиданной интенсивностью, дебаты о значении рабства и о том, что должны с этим делать законодатели. На этом фоне агентство Reuters с явным наслаждением сообщило, что все ныне живущие экс-лидеры США, за исключением Дональда Трампа, - потомки рабовладельцев. Прямые потомки.

Агентство Reuters называет Джимми Картера, Джорджа Буша-младшего, Билла Клинтона, Джо Байдена и даже все того же Барака Обаму. Он - по линии матери. Матушка Обамы родом из Канзаса, и ее предки владели рабами, это следует из проведенных генеалогических исследований и архивных данных переписи населения.

Впрочем, там неладно и с папой. Несмотря на то, что отец Обамы был чернокожим, его предками были мусульманскими работорговцами, жившими на востоке Африки в Кении. В 18 веке они переехали вглубь страны, чтобы, используя постоянные межплеменные войны, заработать на торговле "черным деревом", так называлась торговля людьми на африканском континенте.

Более того, потомком рабовладельца оказалась и жена экс-президента Мишель Обама. Ее предком был Эндрю Шилдс, предположительно прибывший на североамериканский континент в 18 веке из Ирландии и тоже владевшей рабами.

Также, согласно данным Reuters, прямыми потомками рабовладельцев являются как минимум 100 американских законодателей, 8% членов Конгресса от демократической партии и 28% от республиканской, в том числе и такие известные политики, как сенатор Линдси Грэм. Тот самый, что радуется убийству русских. И сенатор Элизабет Уоррен, которую в Штатах называют новой версией Хиллари Клинтон.

То есть, грубо говоря, каждый пятый известный политик США - потомок рабовладельцев. В общем, единственное, но яркое исключение - это Дональд Трамп. Его предки приехали в Штаты уже после отмены рабства.

Анна Прохорова, "ТВ Центр"

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