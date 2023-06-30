Музеи Европы напрямую вовлечены в уничтожение православия на Украине

Украинская идентичность, похоже, заключается в готовности отдать все Западу

На неделе на Украине произошли два знаковых события. Первое - это решение Зеленского отменить православное Рождество и отмечать праздник вместе с католическим миром 25 декабря. А второе - это достигнутое соглашение между Киевом и ЮНЕСКО по вывозу из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе и мощей святых. Их передадут музеям Италии, Франции, Германии и, конечно, Ватикана. Париж уже вывез из Лавры 16 византийских икон. И это явно лишь начало разграбления великой нашей святыни.

Разграбить христианские святыни на Украине - уже не просто намерение. О первом случае стало известно в июне: во Францию вывезли 16 византийских икон. Якобы, чтобы уберечь их от обстрелов. Министр культуры Пятой республики не скрывала радости, а ее украинский коллега Александр Ткаченко на пресс-конференции выглядел, как бедный родственник. Некоторым экспонатам по полторы тысячи лет. Но лишь часть из них отправили в выставочные залы. Несколько самых ценных икон (якобы в целях сохранности) оставили в подвалах Лувра. И обещают вернуть после окончания спецоперации.

Впрочем, возвращать чужие ценности из своих запасников - не в привычке у Запада. Коллекция скифского золота из Крыма, которую после воссоединения полуострова с Россией Нидерланды под надуманным предлогом задержали у себя, возвращать в Крым пока не собираются. В начале месяца голландский верховный суд отказался удовлетворить апелляцию российских юристов. В Гааге заявили, что золото должно быть передано Украине. Поэтому и в нынешней ситуации есть опасения, что временное хранение превратится в банальный грабеж.

"Подобный вопиющий акт - это очередной пример преступного курса Зеленского на разрушение традиционных основ украинского общества, на подрыв общих для наших народов вековых духовных скреп. Речь идет не только о разграблении святынь, но и о лишении украинских граждан религиозного и культурного достояния", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.

О том, что Украина договорилась с ЮНЕСКО о перемещении ценностей Киево-Печерской лавры в европейские музеи, стало известно Службе внешней разведки. По словам Сергея Нарышкина, сразу четыре страны претендуют на православные святыни: "Между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом "спасения от российских ракетных ударов".

Как выяснили разведчики, в монастыре уже описали церковное имущество, для перевозки ценностей в Европу выделили деньги. При этом в СВР подчеркнули, что возвращать артефакты европейцы не собираются. Заявления о временных мерах призваны успокоить украинских верующих. Наибольшую ценность, причем не столько финансовую, сколько историческую и религиозную, представляют останки лаврских подвижников. В нишах пещер хранятся мощи автора "Повести временных лет" Нестора Летописца, Симона и Поликарпа, создавших Киево-Печерский патерик, преподобного Алипия-иконописца, врача Агапита, богатыря Ильи Муромца. Всего в лавре покоятся мощи 123-х подвижников. Такого количества святынь нет ни в одном другом монастыре.

"Они могут просто быть уничтожены, в конце концов. Их передают даже не в православную страну, а в католические, протестантские страны. То, что происходит с христианством, с его псевдохристианскими течениями на территории Европы, мы прекрасно знаем. Так что от них можно ждать чего угодно. Эти люди, силы, стоящие за этими людьми, вряд ли будут заинтересованы в том, чтобы эти святыни сохранились", - указал политолог Александр Дудчак.

Кроме пристанища для мощей подвижников, лавра, по сути, еще и крупнейший на Украине музей. В его фондах исторические ценности древней Руси, шедевры искусства 16-20 веков, в том числе уникальные украшения мастеров из России, Средней Азии и Западной Европы. Отдельного внимания заслуживают иконы. В первую очередь это два списка Свенской Божией Матери 17-го и 19-го веков. Есть в Лавре и икона, которую монастырю подарил Петр I.

"Когда в Киеве заявляют, что этим святыням существует серьезная угроза, отчасти они правы. Потому что самая большая угроза для мощей лавры – это сама киевская власть. Это сатанисты, нацисты, творящие беззаконие на территориях, подконтрольных Киеву. Все эти деяния покрываются Западом. И от них исходят наибольшая опасность", - продолжил Дудчак.

Как и 80 лет назад, когда опасность исходила от идейных вдохновителей нынешнего киевского режима. Нацистские войска устраивали в храмах штабы и даже конюшни, а все ценности разворовывали. В Киево-Печерской лавре немцы разрушили 30 построек, которые были памятниками архитектуры. Из монастыря вывезли оригиналы гетманских грамот, средневековые рукописи и старинные монеты. После победы СССР удалось вернуть лишь часть ценностей. Остальное растащили по частным коллекциям или вовсе потеряли.

Для того, чтобы вывезти артефакты из лавры в 2023-м, Западу уже не нужно оккупировать Украину. Достаточно просто отдать приказ местным властям. При этом, отгружая на Запад славянские раритеты, украинские чиновники продолжают обвинять Россию в попытке уничтожить так называемое украинское наследие. И под предлогом борьбы с российским влиянием максимально быстро расправляются с единственной силой, которая была способна защитить святыни на Украине – Украинской православной церковью Московского патриархата.

"Не дожидаясь решения суда и принятия закона, который запрещает деятельность на Украине религиозных организаций с центрами управления в России, мы начали работу по поводу того, чтобы лавра стала возвращать для себя украинскую идентичность", - заявил Александр Ткаченко, министр культуры Украины.

Похоже, что, по версии Ткаченко, украинская идентичность заключается в готовности отдать все Западу. Где с радостью примут бесценные для нас реликвии и постараются извлечь из них максимальную выгоду. Либо перепродажей, либо включением в экспозиции музеев, чтобы привлечь посетителей. То, что происходит на Украине в 21 веке, очень похоже и на колониальный подход Британии, Франции, Бельгии и других государств Старого Света, которые многие века разоряли другие страны.

"А что было бы со всеми этими британскими, французскими, бельгийскими музеями, если бы они все награбленное в ходе колониальных войн вернули законным хозяевам? Наверное, осталась бы красивая архитектура этих музеев. Выставочные залы опустели бы очень значительно. Есть, конечно, и местное творчество, но основы британских музеев – это результаты колониального грабежа большого числа стран по всей планете", добавил Дудчак.

То, что вывозить артефакты как минимум сомнительно с точки зрения закона и справедливости, а по факту - преступно, в Европе хорошо понимают. После заявлений СВР, ЮНЕСКО поспешила откреститься от изъятия святынь, сообщив, что организация не участвует в их перемещении. При этом осуждать такую инициативу в ЮНЕСКО не стали. Если разграбление продолжится, на нынешнем этапе России важно внимательно следить, в какие конкретно музеи и коллекции уходят ценности. Чтобы по завершении спецоперации потребовать их возврата.

Денис Большаков, "ТВ Центр"

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