ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко объяснил, зачем Запад вооружает Польшу

18:44
  • пятница
  • 30 июня 2023

Варшава решила разместить у себя американское ядерное оружие

Евросоюз и США вооружают Польшу, чтобы создать опорный пункт агрессии Вашингтона. Такое заявление сделал в пятницу, 30 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Политик подчеркнул, что "таким образом создается еще один очаг напряженности, создается еще один опорный пункт для агрессии самой агрессивной страны в мире и, к сожалению, самой мощной — Соединенных Штатов Америки", сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польские власти готовы разместить в своей стране американское ядерное оружие. Варшава обращается к США и Североатлантическому альянсу с намерением принять участие в программе Nuclear Sharing. Это концепция ядерного сдерживания НАТО, позволяющая неядерным членам блока участвовать в формировании планов размещения ядерного оружия государств альянса, у которых оно имеется.

В апреле, комментируя враждебные действия Польши против России, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что это "бесконечно враждебное для нас образование" с имперскими амбициями. Однако, по мнению политика, Польша не умеет "быть империей, хотя и постоянно берется за это безнадежное для себя дело".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие Польши
Военнослужащие Польши
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.