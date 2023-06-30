Варшава решила разместить у себя американское ядерное оружие

Евросоюз и США вооружают Польшу, чтобы создать опорный пункт агрессии Вашингтона. Такое заявление сделал в пятницу, 30 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Политик подчеркнул, что "таким образом создается еще один очаг напряженности, создается еще один опорный пункт для агрессии самой агрессивной страны в мире и, к сожалению, самой мощной — Соединенных Штатов Америки", сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польские власти готовы разместить в своей стране американское ядерное оружие. Варшава обращается к США и Североатлантическому альянсу с намерением принять участие в программе Nuclear Sharing. Это концепция ядерного сдерживания НАТО, позволяющая неядерным членам блока участвовать в формировании планов размещения ядерного оружия государств альянса, у которых оно имеется.

В апреле, комментируя враждебные действия Польши против России, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что это "бесконечно враждебное для нас образование" с имперскими амбициями. Однако, по мнению политика, Польша не умеет "быть империей, хотя и постоянно берется за это безнадежное для себя дело".

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