Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева обезврежен

Мужчина получил ранение при задержании

Бойцам подразделения специального назначения "Молния" удалось нейтрализовать мужчину, который применил огнестрельное оружие в международном аэропорту Кишинева. Об этом в пятницу, 30 июня, рассказали в молдавском Министерстве внутренних дел.

В ведомстве уточнили, что во время задержания нападавший был ранен, ему оказывается медицинская помощь, сообщает ТАСС.

Как стало известно ранее, гражданин другого государства по прилете в аэропорт Молдавии получил отказ во въезде на территорию страны. После этого мужчина выхватил пистолет у одного из сотрудников пограничной службы и открыл стрельбу. Известно о двух погибших в результате этого происшествия.

Для обезвреживания стрелявшего привлекли спецназ, операция прошла успешно.

После случившегося прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело о террористическом акте, проводятся следственные мероприятия.

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