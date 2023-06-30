ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева обезврежен

19:00
  • пятница
  • 30 июня 2023

Мужчина получил ранение при задержании

Бойцам подразделения специального назначения "Молния" удалось нейтрализовать мужчину, который применил огнестрельное оружие в международном аэропорту Кишинева. Об этом в пятницу, 30 июня, рассказали в молдавском Министерстве внутренних дел.

В ведомстве уточнили, что во время задержания нападавший был ранен, ему оказывается медицинская помощь, сообщает ТАСС.

Как стало известно ранее, гражданин другого государства по прилете в аэропорт Молдавии получил отказ во въезде на территорию страны. После этого мужчина выхватил пистолет у одного из сотрудников пограничной службы и открыл стрельбу. Известно о двух погибших в результате этого происшествия.

Для обезвреживания стрелявшего привлекли спецназ, операция прошла успешно.

После случившегося прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело о террористическом акте, проводятся следственные мероприятия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Аэропорт Кишинева
Аэропорт Кишинева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.