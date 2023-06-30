Белый дом отказался подтвердить решение о поставках ВСУ ракет ATACMS

Источники сообщали, что такое решение готовится

Американские власти продолжат адаптировать номенклатуру оружия и военной техники, которую США поставляют Украине. Такое заявление сделал в пятницу, 30 июня, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он заявил, что ожидает продолжения такой адаптации и впредь. Однако в отношении возможности поставок Киеву ракетных комплексов ATACMS он не смог ничего подтвердить, отметив, что "нечего объявить о каких-либо новых средствах, которые могут или не могут быть переданы Украине", сообщает ТАСС.

Ранее Пентагон сообщал, что Вооруженные силы Украины получат от Соединенных Штатов оружие еще на 500 млн долларов, в том числе противотанковые ракетные комплексы Javelin, боевые машины пехоты Bradley, бронемашины Stryker, снаряды для комплексов противовоздушной обороны Patriot и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.

При этом заместитель министра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Украины Сергей Боев сообщал, что Киев ведет переговоры с западными производителями оружия о создании производств на своей территории.

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