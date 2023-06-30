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В Киеве назвали Украину фактически членом НАТО

19:41
  • пятница
  • 30 июня 2023

При этом обсуждения официального вступления в альянс на саммите в Вильнюсе Киев не ждет

Украина де-факто уже является членом НАТО, поскольку у нее есть западное оружие и она "защищает Запад". Такое заявление сделал в пятницу, 30 июня, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
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Чиновник высказал предположение, что на июльском саммите альянса в Вильнюсе будет обсуждаться более глубокая интеграция страны в НАТО, но не официальное членство, сообщает РИА Новости.

Украина много раз просила у Североатлантического альянса конкретные сигналы относительно вступления страны в НАТО, однако Брюссель с этим не спешит. Киеву ясно дали понять, что пока на украинской территории идут боевые действия, не может быть и речи о членстве в альянсе.

При этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что участники саммита НАТО в Вильнюсе должны конкретизировать перспективу вступления Украины в НАТО, открытую на саммите в Бухаресте в 2008 году. По словам политика, принятые на предстоящем саммите решения будут определять развитие НАТО на долгие годы, причем в первую очередь это касается "поддержки Украины, которую надо поставить на долгосрочную основу".

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