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США не увидели намерений России применить ядерное оружие

19:58
  • пятница
  • 30 июня 2023

Вашингтон следит за ситуацией

Соединенные Штаты не видят признаков того, что российские власти хотят применить свое ядерное оружие. Соответствующее заявление сделал в пятницу, 30 июня, спикер Совбеза США Джон Кирби.
Польша решила разместить у себя ядерное оружие США

По его словам, нет никаких свидетельство того, что "господин Путин имеет какие-либо намерения использовать ядерные вооружения на Украине или континенте, будь то тактические или стратегические", сообщает РИА Новости.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что, продолжая поставки вооружений Киеву, зарубежные спонсоры толкают страну в пропасть. Это увеличивает риск прямого столкновения России и Запада и, как следствие, ядерного конфликта. При этом все попытки переложить ответственность за происходящее на Москву не выдерживают никакой критики.

Что касается российского ядерного арсенала, Москва неоднократно подчеркивала, что соответствующая доктрина носит сдерживающий характер. Ядерное оружие может быть использовано Россией исключительно в случае угрозы ее существованию или угрозы для российского народа.

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