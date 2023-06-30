РТК одобрила постановление кабмина о продлении майских праздников

В комиссию входят представители правительства, работодателей и профсоюзов

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) поддержала предложение федерального правительства о десятидневных выходных в новогодние праздники 2024 года, а также о продлении выходных на майские праздники. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщили в аппарате замглавы кабмина Татьяны Голиковой, курирующей социальный сектор.

Согласно этой инициативе, россиянам не придется работать с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года; с 23 по 25 февраля; с 8 по 10 марта; с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня; с 3 по 4 ноября; с 29 по 31 декабря, сообщает "Интерфакс".

Думская фракция "Новых людей" ранее внесла поправки о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогоднего праздничного периода. При этом представитель фракции, вице-спикер Владислав Даванков призвал глав субъектов Российской Федерации принять такие решения на региональном уровне.

Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пообещал, что в Государственной думе подготовят поправки, которые уточнят полномочия глав регионов по объявлению выходных дней. Как заявил Нилов, это необходимо, "чтобы у нас не было календарной вакханалии".

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