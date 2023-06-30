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Путин обсудил с Борисовым развитие низкоорбитальной группировки спутников

20:40
  • пятница
  • 30 июня 2023

Президент принял главу "Роскосмоса"

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 30 июня, провел рабочую встречу с генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрием Борисовым.

Глава государства напомнил, что в вопросе создания российской низкоорбитальной группировки есть "проблемы, связанные с двигателем прежде всего, чтобы держать эту высоту". Для их решения предлагается привлекать частные компании.

Борисов подтвердил, что "существуют объективные проблемы существования группировки на этих орбитах, потому что на орбитах 200 километров разряженная атмосфера, движение баллистическое совершенно отличается от того, что на 500 километрах". Это предъявляет особые требования к двигателям. Однако в России уже наработаны одни из лучших в мире компетенций по созданию подобных двигателей.

Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что "интерес к этим двигателям очень серьезный в странах Азии, Китая, Индии, Африки", сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин встречается с главой "Роскосмоса" регулярно, до этого президент общался с Борисовым в январе и в апреле.

12 апреля, поздравляя россиян с Днем космонавтики, Путин поблагодарил главу "Роскосмоса" и всех причастных к развитию отечественной космонавтики — непростому, но важному для страны делу. В 2023 году государственные расходы на космическую деятельность значительно выросли — до 251 миллиарда рублей. Средства пойдут в том числе на развитие российской многоспутниковой группировки.

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Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
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