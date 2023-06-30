Власти США предложили свою версию провала контрнаступления ВСУ

В Белом доме винят погоду

Погода оказалась фактором, осложнившим контрнаступление ВСУ, тогда как российские военные смогли к нему подготовиться. Такое заявление в пятницу, 30 июня, сделал координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.

Как заявил Кирби, "погода была необязательно сговорчива, а у русских было много времени, месяцы, чтобы подготовиться", в результате "они окопались, в некоторых местах — очень глубоко окопались", сообщает РИА Новости.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал потерю украинской армией поставленных западными странами Киеву танков Leopard. Как сказал военный, Киев получил танки Leopard не для того, чтобы они ездили на парадах и не в качестве фона для фотографий политиков или знаменитостей. Техника прибыла для участия в боевых действиях, а на поле боя Leopard — обычная мишень.

Президент России Владимир Путин уже подчеркивал, что в ходе контрнаступления, начавшегося 4 июня, ВСУ понесли существенные потери и в живой силе, и в военной технике, причем западные образцы тоже хорошо горят.

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