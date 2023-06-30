Зеленский обвинил страны Латинской Америки в помехах его приезду на саммит ЕС-СЕЛАК

Президент Украины получил приглашение от премьера Испании

Некоторые латиноамериканские страны наложили вето на присутствие президента Украины Владимира Зеленского на июльском саммите Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Об этом рассказал сам украинский политик.

По утверждению Зеленского, его пригласил на саммит премьер-министр Испании Педро Санчес, однако "некоторые латиноамериканские лидеры заблокировали это приглашение", сообщает РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал, что движение к глобальной многополярности набирает обороты. Министр подчеркнул, что новые центры в Евразии, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке добиваются впечатляющих успехов в различных областях и больше не хотят быть заложниками чужих геополитических игр.

По словам Лаврова, "государства мирового большинства, в которых проживает порядка 85% населения Земли, не желают таскать каштаны из огня для бывших колониальных метрополий".

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