Минюст признал Бориса Гребенщикова иноагентом

Ведомство представило обновленный реестр

Министерство юстиции России в пятницу, 30 июня, опубликовало обновления в реестр лиц, признанных иностранными агентами. В него добавлены шесть граждан и три юрлица.

Иноагентом признан музыкант Борис Гребенщиков*, поскольку он осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине, а также выступал против специальной военной операции на Украине и получал поддержку от иностранных источников.

В реестр иноагентов внесен также журналист Андрей Караулов*, который принимал участие в создании для неограниченного круга лиц информационного материала иностранного агента. Он также распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.

Кроме того, иноагентами признаны автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Англо-американская школа Москвы"*, сетевое издание Sota.vision*, а также издание "Бумага"*, сообщается на официальном сайте Министерства юстиции России.

Ранее Минюст в ответ на соответствующий запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских заявил, что проведение проверочных мероприятий в отношении центра, равно как признание центра некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящее время не представляется возможным. В ведомстве пояснили, что сделать это не позволяет закон о центрах исторического наследия бывших президентов России.

* физические и юридические лица, признанные в России иностранными агентами и внесенные в реестр иноагентов

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