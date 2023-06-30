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Введен запрет польским фурам перевозить грузы по России

22:04
  • пятница
  • 30 июня 2023

Это ответ на недружественные действия Польши

Российское правительство установило запрет на транспортировку грузов фурами из Польши. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу, 30 июня.

В документе уточняется, что для критически важных товаров сделаны исключения из запрета. В их числе названы, в частности, лекарственные препараты и медицинские изделия.

Наряду с этим кабмин пролонгировал запрет на международные автомобильные перевозки ряда грузов по территории России транспортными средствами недружественных государств. Он будет действовать как минимум до 30 декабря 2023 года, сообщает РИА Новости.

Российско-польские отношения продолжают усугубляться из-за враждебных действий Варшавы. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал нынешнего президента Польши Анджея Дуду "мразью" в ответ на сравнение России с бешеным зверем, которого необходимо пристрелить. Российский политик добавил, что польский президент заслуживает четвертования на Красной площади, однако российские власти не будут переходить к таким радикальным методам. По его словам, Россия найдет более гуманный способ, чтобы отомстить Польше.

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