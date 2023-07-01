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Минобороны показало работу Ми-35 на предельно малых высотах

10:14
  • суббота
  • 01 июля 2023

Лётчики выполняют сложные задачи

Экипажи ударных вертолётов Ми-35 с высокой точностью ликвидируют вражеские опорные пункты. Кадры работы опубликовало Минобороны.

Лётчики выполняют пуски с предельно малых высот. Поражены скопления техники и замаскированный пункт управления противника, сообщает "ТВ Центр".

Бойцов, которые проявили мужество и героизм, наградил замминистра обороны Виктор Горемыкин. Военнослужащим вручили медали Суворова, Жукова, “За отвагу” и знаки отличия Георгиевский Крест.

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