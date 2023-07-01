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Уничтожил 6 танков: названы имена новых героев СВО

10:36
  • суббота
  • 01 июля 2023

Военные сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны России рассказали о примерах мужества, отваги и профессионализма российских солдат и офицеров, проявленных в ходе спецоперации.

Уничтожил три пулеметных расчета ВСУ: названы новые герои СВО
Минобороны представило новых героев спецоперации

Наводчик-оператор гвардии рядовой Артур Прокопович в составе экипажа танка обеспечил победу над превосходящим числом противника. Наши военнослужащие столкнулись с тщательно подготовленной эшелонированной обороной ВСУ. Несмотря на атаки вражеской артиллерии, Артур продолжал умело наводить технику. Прицельным огнём были уничтожены шесть танков и три бронетранспортёра.

Гвардии старший сержант, заместитель командира взвода Владимир Гашкин обнаружил группу неонацистов и огневую точку с пулемётным расчётом. Определив координаты целей, Владимир оперативно передал их артиллеристам. По скоплению боевиков нанесли мощные удары. Благодаря решительным действиям гвардии старшего сержанта штурмовой отряд мотострелков прорвал оборону ВСУ и заставил их отступить.

Гвардии рядовой Игорь Зайцев поддерживал связь в артиллерийском дивизионе, несмотря на плотный огонь украинской артиллерии. Вражеский снаряд повредил антенну командно-штабной машины. Игорь сумел восстановить работоспособность. В результате наши военнослужащие получили координаты и уничтожили американскую установку М777 вместе с экипажем. Штурмовые группы продвинулись вглубь обороны противника и закрепились на новых рубежах, сообщает "ТВ Центр".

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