Франция пережила четвёртую ночь страшных погромов

Сожжены десятки автомобилей

Около пятисот человек задержаны во Франции во время массовых беспорядков. Четвёртая ночь погромов стала особенно сложной для силовиков: ранены более 250-ти жандармов. В крупнейших городах остановили движение общественного транспорта. Однако и такая мера не смогла повлиять на ситуацию. На улицах Парижа, Марселя и Лиона до сих пор полыхают пожары. Французские власти уже нашли виновных, однако общественность такой ответ не устроил.

Эммануэль Макрон задорно выпрыгивая из машины, жмёт руки премьеру и взлетает по лестнице на совещание, из-за которого пришлось экстренно покинуть саммит Евросоюза. Родная страна охвачена самыми серьёзными беспорядками за последние 20 лет. В Пятой республике готовятся объявить чрезвычайное положение. Виноватых французский лидер уже нашёл.

"Соцсети призывают к организации агрессивных акций, а также были попытки "подражания насилию". Нам кажется, что молодые люди просто переносят в реальность сюжеты видеоигр. В ближайшие часы мы организуем работу с этими сервисами для удаления наиболее провокационного контента. В отдельных случаях, государственные службы будут выявлять личности тех, кто использует соцсети для призывов к беспорядкам", - заявил президент.

Французские города действительно напоминают одновременно зону боевых действий и последствия природного катаклизма. Повсюду разбросанные осколки и зияющие пустотой витрины. От автомобилей и автобусов остались только каркасы: в одном столичном Иль-де-Франс ночью полыхало около 20 единиц городского транспорта. Треть протестующих - молодёжь. Власти призывают родителей буйных подростков буквально запереть детей дома. Мэр 15-го округа Парижа требует ввести в столице комендантский час, сообщает "ТВ Центр".

Беспорядки во Франции продолжаются уже третий день и не думают утихать. Спусковым крючком народного гнева стало убийство полицейскими семнадцатилетнего подростка - выходца из Алжира. Дорожный патруль остановил юного доставщика пиццы за рулём дорогого авто в минувший вторник. Просьбу показать документы тот проигнорировал - резко нажал на газ и попытался скрыться. Его застрелили на месте. На патрульного завели уголовное дело по статье умышленное убийство. Но это не может потушить народное пламя гнева.

Протестующие крушат всё на своём пути. Главная цель - полицейские участки. Из них выносят форму и бронежилеты, в них же позируют для селфи. Толпы громят бары и торговые центры. В нескольких городах вводится запрет на пользование общественным транспортом после девяти вечера. Граждан просят на некоторое время воздержаться от вывоза мусора.

Для тушения народного гнева мобилизованы порядка 40 тысяч правоохранителей. Всего за одну ночь пострадали несколько сотен. Профсоюз французской полиции угрожает забастовкой, если власти в срочном порядке не обеспечат юридическую защиту и материальную поддержку.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

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