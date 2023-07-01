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Проливные дожди обрушились на юг и восток России

11:12
  • суббота
  • 01 июля 2023

Улицы превратились в реки

Проливные дожди обрушились сразу на несколько регионов страны от Краснодарского края до Иркутской области. На юге - в Ростове-на-Дону и Анапе - за считанные минуты затопило дороги, движение на ряде улиц пришлось временно перекрыть. В Восточной Сибири резко поднялись реки. Под водой около десятка населенных пунктов.
В регионах устраняют последствия непогоды

В Иркутской области, где из-за обильных осадков река Киренга вышла из берегов, спасатели подбираются к домам исключительно на лодках. Только так возможно эвакуировать жителей, сообщает "ТВ Центр".

Всего подтопило четыре населённых пункта. На месте продолжает работать МЧС - задействованы более 40 человек личного состава и 19 единиц техники.

Западнее, в Барнауле, тоже осадки - город накрыл сильный град с ливнем и порывистым ветром. Накануне по столице Алтайского края прошёл ураган. Он повредил деревья и линии электропередачи.

Продолжается разгул стихии и на юге России. Ростов-на-Дону накрыл мощный ливень с грозой и сильным ветром. В результате по дорогам на машинах можно скорее проплыть, чем проехать, а реки, в которые превратились тротуары, приходится переходить вброд.

На возвышенностях - водопады, а лужи стали бассейнами для местной детворы, которую, непогода нисколько не смущает - воздух прогревается до 30 градусов. По прогнозам синоптиков, до конца недели ситуация в регионе с осадками существенно не поменяется.

Подтопления из-за ливней и в Анапе. Затоплены улицы и дороги. Ветер у моря такой силы, что уносит шезлонги. В отдельных районах ожидается существенный подъём уровня воды в реках.

А в столичном регионе уже завтра существенно потеплеет. К началу следующей недели воздух прогреется до плюс 27 градусов.

Александра Панина, «ТВ Центр»

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