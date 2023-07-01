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В России проходит антинаркотическая онлайн-акция

11:38
  • суббота
  • 01 июля 2023

Она называется "Стимул мечты - это сам ты"

В России с 26 июня по 3 июля проходит онлайн-акция "Стимул мечты - это сам ты". Он приурочена к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Организатор акции - Федеральное агентство по делам молодёжи – хочет привлечь внимание молодых людей к проблеме потребления наркотических и иных психоактивных веществ и рассказать об их негативном влиянии на психологическое и физиологическое здоровье человека.

В рамках акции пройдёт конкурс видеороликов. Их можно размещать в соцсети, помечая хештегами #Стимулмоеймечты2023, #Противнаркотиков2023. Итоги конкурса подведут до 30 июля, победители получат ценные призы.

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Онлайн-акция "Стимул мечты – это сам ты"
Онлайн-акция "Стимул мечты – это сам ты"
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