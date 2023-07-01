Спецназ зачистил левый берег Днепра у Антоновского моста

Об этом сообщили власти Херсонской области

Российские войска зачистили левый берег Днепра у Антоновского моста. Об этом у себя в Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Зачистку проводили бойцы спецподразделений. Они организовали внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках. К трём часам ночи опорный пункт и здание гостиницы, где засели украинские военные, были взяты.

Сальдо отметил, что больше на левом берегу Днепра, который контролирует российская армия, никаких плацдармов ВСУ больше нет.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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