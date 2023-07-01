Будущий контрактник рассказал, почему решил снова служить в зоне СВО

Он хочет защитить Родину

Будущий контрактник Сергей Лебедев рассказал в интервью АГН "Москва" о том, что он второй раз идёт добровольцем в зону спецоперации.

"Собрав ребят-единомышленников, мы сейчас все уходим в один полк, в один батальон, чтобы служить вместе. Неважно, кто мы, какая вера у всех нас - мы решили защищать Родину", - отметил мужчина.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем".

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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