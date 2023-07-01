Погромщики во Франции захватывают склады с оружием

Беспорядки продолжаются четвёртые сутки

Минувшей ночью протестующие во Франции разграбили несколько складов с огнестрельным оружием. Это новая характерная черта французских протестов - массовое использование оружия. Бунтовщики врываются на склады и в полицейские хранилища, выносят ружья и автоматы и тут же пускают их в дело. В одном из городов на видео даже попал человек с гранатомётом. Насилие, поджоги, вандализм и погромы - четвёртую ночью подряд.

Беспорядками охвачены уже под сотню городов - повсюду звучат взрывы. Протестующие избивают стражей порядка, громят здания госучреждений и поджигают полицейские участки. О своих "подвигах" рассказывают в прямом эфире. Повсюду орудуют мародёры - грабят банки, офисы, магазины электроники, одежды и продуктов. Особенно тщательно они вычищают ювелирные и люксовые бутики, сообщает "ТВ Центр".

В городах горят многоэтажки, в сельской местности кроме зданий полыхают и поля. На западе страны почти полностью выгорела целая деревня. За сутки пострадали десятки стражей порядка и несколько журналистов. Уже есть и первая и жертва. Участник беспорядков упал с крыши магазина и погиб.

Для разгона толпы полицейские использовали слезоточивый газ и резиновые пули, на подавление протестов этой ночью бросили 45 тысяч силовиков. Но мобилизация спецназа и элитных подразделений жандармерии, привлечение бронетехники и вертолётов не помогли. Как и введение комендантского часа.

Рекорд по числу задержанных - почти тысяча всего за одну ночь. В основном, подростки. Средний возраст - 17 лет. МВД обратилось к родителям, чтобы детей не выпускали из дома. Даже сборная страны по футболу обратилась с призывом остановить насилие. В районах с наиболее напряжённой обстановкой отменили развлекательные мероприятия. Глава правительства распорядилась, чтобы все министры находились в Париже, даже если придётся прервать запланированные визиты в регионы. Крайней меры - введения чрезвычайного положения - всё ещё надеются избежать. Сегодня в Нантере пройдут похороны молодого человека, с убийства которого и началась волна хаоса в Пятой республике.

Кристина Мамиконян, «ТВ Центр»

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