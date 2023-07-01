Как изменится жизнь россиян с 1 июля

Возобновляется авиасообщение с Кубой

В России сегодня вступают в силу несколько важных изменений в самых разных сферах. Так, с 1 июля введены единые стандарты социальной поддержки.

Речь идёт, в том числе, о компенсациях за оплату ЖКХ и взносов в детские сады. Заявление можно подать на портале "Госуслуги".

Ещё одно важное нововведение - упрощение назначения пенсий. Теперь вся информация о гражданах будет поступать в Единую госсистему социального обеспечения, что позволит сократить сроки оформления необходимых документов. Теперь военные пенсионеры из новых регионов - будут получать выплаты по федеральным стандартам.

Также с 1 июля от налога на добавленную стоимость освободили несколько препаратов для тяжелобольных детей, сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Кубой, начинает действовать упрощённая доставка зарубежных товаров через Калининград, а в поликлиниках теперь можно обратиться к психологу.

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