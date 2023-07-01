Собянин рассказал о развитии районов Ивановское, Восточное и Северное Измайлово

Много внимания уделяется развитию социальной инфраструктуры

О реализации масштабной городской программы "Мой район" в Северном и Восточном Измайлове, а также в Ивановском в своём блоге рассказал мэр Сергей Собянин.

Одним из самых ожидаемых изменений был запуск основного участка Московского скоростного диаметра, благодаря которому время на дорогу по некоторым направлениям сократилось вдвое. Новой точкой притяжения стал многофункциональный общественный центр "София".

Активно развивается социальная инфраструктура: за последние годы построены семь детских садов, ремонтируют школы, обновляют поликлиники. А по программе реновации свои жилищные условия смогут улучшить в общей сложности более пятидесяти тысяч жителей этих районов, сообщает "ТВ Центр".

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