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Парк Победы пригласил москвичей окунуться в атмосферу 40-х годов

12:43
  • суббота
  • 01 июля 2023

На Поклонной горе работают интерактивные площадки

В Парке Победы в эти дни гостям предлагают поучаствовать в увлекательном квесте, посетить концерт и экскурсию по достопримечательностям Поклонной горы. Масштабная программа организована в рамках проекта "Главный патриотический".

На территории комплекса открыли более 30 интерактивных площадок, передающих атмосферу сороковых годов прошлого века. Среди них - "Живая история", "Курс молодого бойца", "Зарница" и "Площадь мастеров".

Всем желающим предлагают попробовать себя в различных профессиях, востребованных в годы Великой Отечественной войны, а самых активных участников ждут призы, сообщает "ТВ Центр".

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