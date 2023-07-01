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История древнего Кавказа: в Москве открылись уникальные выставки

13:00
  • суббота
  • 01 июля 2023

Представлены работы российских и зарубежных художников

Познать культуру древних народов юга России через призму современного искусства. В рамках уникального проекта в Москве открыли выставки, посвящённые истории Черкесии и Кавказа.

Свои работы представили десятки российских художников, а также их коллеги из-за рубежа. В течении нескольких месяцев авторы экспозиции погружались в историю, посещали древние мегалиты – дольмены; встречались с научными сотрудниками краеведческих музеев и проводили подводные съёмки.

Проект "Кавказская Атлантида" реализован благодаря поддержке Фонда президентских грантов, сообщает "ТВ Центр".

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