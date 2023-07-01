В России отмечают Сабантуй

Основные торжества проходят в Кемеровской области

Отдохнуть в настоящей юрте, приобрести изделия народных промыслов и попробовать угощения национальной кухни. В России сегодня отмечают Сабантуй - традиционный татаро-башкирский праздник, который приурочен к окончанию полевых работ.

Масштабный фестиваль в этом году проходит под Кемерово. Для гостей организованы мастер-классы, дегустации и многочисленные весёлые конкурсы, сообщает "ТВ Центр".

Также на площадке друг с другом соревнуются лауреаты международных и всероссийских конноспортивных конкурсов: они показывают впечатляющие акробатические номера с лошадьми.

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