Он побывал в украинской столице в июне

В Пентагоне признали, что пресловутое контрнаступление ВСУ не оправдало надежд. Отсутствие продвижения украинских войск попытался оправдать глава комитета начальников штабов США Марк Милли. Генерал призвал не питать иллюзий относительно новых поставок оружия Киеву, общий объём которых уже перевалил за 50 миллиардов долларов. Западные СМИ сообщают, что на этом фоне Вашингтон и его союзники начали оказывать серьёзное давление на киевский режим.

Секретная поездка, о которой теперь знают все. Издание "Вашингтон пост" выяснило, что директор ЦРУ Уильям Бернс в июне посетил Украину, выслушал планы команды Зеленского по возвращению территорий и проведению переговоров с Москвой до конца 2023 года. Автор статьи отмечает, что у Киева амбициозная стратегия: продавить российскую оборону на юге, перебросить к границам Крыма артиллерию и ракетные системы. А затем, как любят повторять на Западе, диктовать условия мирного соглашения с позиции силы. Вот только пока эти планы разбиваются о военные поражения ВСУ.

Бессмысленная утилизация западной бронетехники на поле боя для Вашингтона стала поводом не только задуматься: конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин внесла поправку в проект оборонного бюджета США на следующий год. Документ предполагает запрет передачи Киеву истребителей F-16 и ракет большой дальности, сообщает "ТВ Центр".

Но администрация Джо Байдена не проявляет интереса к мирному урегулированию. Об этом в интервью португальским журналистам ещё раз заявил Сергей Лавров. Глава российского МИДа напомнил, что Вашингтон до сих пор не предлагал искать мирное решение. А когда с подобными инициативами выступают другие страны, США их лишь критикуют.

Россия не отказывается от переговоров. Вот только с Владимиром Зеленским разговаривать бессмысленно, подчеркнул Сергей Лавров. Он напомнил, что в марте 2022 года договорённость между сторонами была достигнута, но Лондон и Вашингтон в итоге запретили Киевским властям соглашаться на прекращение боевых действий.

Егор Киселёв, «ТВ Центр»

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