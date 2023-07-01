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Собянин поздравил московских школьников с успешным выступлением на Европейской географической олимпиаде

12:09
  • суббота
  • 01 июля 2023

Они завоевали 11 наград

Московские школьники завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде, которая проходила в Сербии с 24 по 30 июня. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

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Мэр отметил, что ребята из основной сборной взяли восемь наград - две золотых медали, пять серебряных и одну бронзовую. Ещё один комплект наград завоевала команда юниоров - у них по одной медали каждого достоинства.

Собянин поздравил школьников и их учителей с большой победой. "Ребята, вы молодцы! Поздравляю вас и ваших наставников с большими достижениями!", - написал мэр.

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