Собянин поздравил московских школьников с успешным выступлением на Европейской географической олимпиаде

Они завоевали 11 наград

Московские школьники завоевали 11 медалей на Европейской географической олимпиаде, которая проходила в Сербии с 24 по 30 июня. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что ребята из основной сборной взяли восемь наград - две золотых медали, пять серебряных и одну бронзовую. Ещё один комплект наград завоевала команда юниоров - у них по одной медали каждого достоинства.

Собянин поздравил школьников и их учителей с большой победой. "Ребята, вы молодцы! Поздравляю вас и ваших наставников с большими достижениями!", - написал мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"