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Путин поговорил по телефону с лидерами Абхазии и Палестины

13:28
  • суббота
  • 01 июля 2023

Они поддержали действия Кремля

Актуальные вопросы двусторонних отношений сегодня по телефону обсудили Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания. Разговор состоялся по инициативе Сухума.

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры рассмотрели реализацию намеченных планов по социально-экономическому развитию республики. Президент Абхазии выразил полную поддержку действий российского руководства, предпринятых для защиты законности и конституционного порядка, обеспечения безопасности граждан и стабильности в стране.

Также поддержал действия российских властей по защите конституционного строя и правопорядка лидер Палестины Махмуд Аббас. С ним Владимир Путин также поговорил сегодня по телефону.  

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