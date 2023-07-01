Медведев предупредил поляков о последствиях размещения ядерного оружия

Им не поздоровится

Появление в Польше ядерного оружия грозит его применением. С таким предупреждением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"С учётом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено", - заявил Медведев в интервью ТАСС.

По мнению политика, в случае применения ядерного оружия, исчезнут все "дуды", "моравецкие", "качиньские" и прочая нечисть. "Ну и другие исчезнут, увы", - добавил Медведев.

Ранее власти Польши попросили руководство НАТО включить Варшаву в программу совместных ядерных миссий. Таким образом Польша хочет обезопасить себя после того, как российское ядерное оружие будет размещено в соседней Белоруссии.

В США пока не комментируют возможное появление ядерного оружия на территории Польши. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби признал, что Вашингтон не усматривают никаких намерений России применить ядерное оружие в зоне СВО.

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