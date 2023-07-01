Армия России отразила 15 атак ВСУ под Донецком

Противник понёс большие потери

Вооружённые силы России высокоточными ударами поразили пункты управления оперативно-тактической группы ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Также за сутки российские военные отразили 15 атак на донецком направлении и уничтожили более 250-ти боевиков.

Кроме того, за минувшие сутки наши военные перехватили две британские ракеты Storm Shadow и пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

Ранее сообщалось о ликвидации подразделений, которые ВСУ концентрировали у Антоновского моста в Херсонской области.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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