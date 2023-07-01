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В Москве отмечают День молодёжи

16:18
  • суббота
  • 01 июля 2023

Все мероприятия пришлось перенести на неделю

Более полусотни мероприятий, посвящённых Дню молодёжи запланированы в эти выходные в Москве. Они должны были состояться ещё неделю назад, но их перенесли из-за режима КТО, временно действовавшего в столице.

Одна из самых насыщенных программ подготовлена в парке "Ходынское поле". Там для гостей будут работать три тематических площадки. Посетителям расскажут, как начать строить успешную карьеру и найти полезные знакомства.

Все желающие также смогут открыть для себя новые летние виды спорта и поучаствовать в реализации благотворительных и экологических проектов, сообщает "ТВ Центр".

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