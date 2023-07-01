Сабантуй: история, традиции и современность

Праздник широко отмечают в России

С особым размахом в этом году отмечают национальный татаро-башкирский праздник. Сабантуй в Коломенском уже признали самым большим в мире. На территории музея-заповедника собрались лучшие национальные коллективы, знаменитые солисты, спортсмены, учёные, кулинары, представляющие народы России.

Для десятков тысяч гостей с утра и до позднего вечера работает аллея национальных шатров. А ещё - концерты, дегустации, традиционные скачки, соревнования по борьбе и гребная регата.

В этом году почётными гостями Сабантуя стали герои СВО. А само мероприятие посвящено 100-летию выдающегося военачальника и теоретика, генерала армии Махмута Гареева. Гости праздника - единогласны: Сабантуй в столице - это незабываемо!

А в Кемеровской области отмечать начали ещё накануне - там проходит 23-ий Федеральный Сабантуй, и размах праздничных мероприятий как никогда впечатляющий, сообщает "ТВ Центр".

Зрители в восторге от конноспортивных соревнований с участием знаменитых наездников, выставки татарских подворий, большой детской программы и кулинарного фестиваля. На Сабантуе в Кузбассе добиваются ещё и высоких достижений. В очень весёлой атмосфере зафиксирован рекорд России по поднятию гирь.

Конечно, главное сегодня - вовсе не победа в состязаниях. Сабантуй, по мнению участников, это прекрасная возможность показать, насколько важно жить на родной земле, в любви и согласии.

Ольга Стрельцова, «ТВ Центр»

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