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Умер генерал в отставке Валерий Манилов

16:47
  • суббота
  • 01 июля 2023

Он известен по чеченской кампании

В Москве скончался бывший первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Валерий Манилов. Ему было 84 года. О смерти Манилова "Интерфаксу" сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.

Манилов родился 10 января 1939 года. В конце 90-х он руководил информационным обеспечением действий федеральных сил в Чечне.

Генерал окончил Академию военных наук, входил в состав Совета по внешней и оборонной политике. Также Манилов в 2001-04 годах представлял в Совете Федерации Приморский край.

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Валерий Манилов
Валерий Манилов
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