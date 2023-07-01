Умер генерал в отставке Валерий Манилов

Он известен по чеченской кампании

В Москве скончался бывший первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Валерий Манилов. Ему было 84 года. О смерти Манилова "Интерфаксу" сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.

Манилов родился 10 января 1939 года. В конце 90-х он руководил информационным обеспечением действий федеральных сил в Чечне.

Генерал окончил Академию военных наук, входил в состав Совета по внешней и оборонной политике. Также Манилов в 2001-04 годах представлял в Совете Федерации Приморский край.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"