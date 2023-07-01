Прокурор Чувашии утонул во время заплыва на Волге

У него не выдержало сердце

Прокурор Чувашии Андрей Фомин утонул во время заплыва по Волге. Он не доплыл до берега чуть более ста метров. По предварительной информации, у прокурора остановилось сердце.

Фомин не первый раз участвовал в популярном в Чебоксарах заплыве Chebswim. Вместе с другими участниками ему нужно было преодолеть дистанцию в 2,2 километра, сообщает РБК.

Генпрокурор Игорь Краснов выразил соболезнования в связи с гибелью Фомина. Прокурору было 57 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"