Собянин и Мантуров посетили индустриальный парк "Руднёво"

Он расположен в Восточном округе Москвы

Сергей Собянин вместе с вице-премьером, главой Минпромторга Денисом Мантуровым посетил производственные площадки резидентов индустриального парка "Руднёво" и строящиеся корпуса ведущих предприятий, среди которых - одна из крупнейших компаний российского оборонно-промышленного комплекса "Алмаз-Антей" и корпорация "Иркут".

Подробности мэр сообщил на своей странице "ВКонтакте". Он отметил, что "Алмаз-Антей" включает в себя больше 60 предприятий, конструкторских бюро и НИИ. А "Иркут" строит в "Руднёво" предприятие полного цикла по изготовлению компонентов для крыла самолëта МС-21.

В парке "Руднёво" создаётся Федеральный центр беспилотных авиационных систем, компания "Аэромакс" уже производит на одной из площадок гражданские беспилотные аппараты вертолётного типа.

Всего в индустриальном парке построены 18 производственных корпусов, включая опытное производство и конструкторское бюро. Там планируется разместить предприятия авиастроения, радиоэлектроники и лёгкой промышленности.

Промышленная зона "Руднёво" находится в Восточном округе Москвы, в районе Косино-Ухтомский, в пяти километрах от МКАДа. Проект строительства индустриального парка был утверждён в 2018 году в рамках инвестпроекта "Москва – город для бизнеса и инноваций".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"