"Бросайте оружие!": украинский военнопленный обратился к своим

Боец рассказал о слабой подготовке

Украинский военнопленный обратился к своим сослуживцам. "Возвращайтесь домой, хлопцы! Бросайте оружие, сдавайте свои позиции и сдавайтесь", - сказал на камеру боец ВСУ Олег Крызынсыр. Видео распространило Минобороны России.

Олег также рассказал о слабой военной подготовке, которую он и его сослуживцы проходили в Латвии. За месяц бойцов только два раза отвезли на стрельбы. В основном инструкторы занимались идеологической накачкой: украинцам прививали ненависть к России и русским.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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