Сергей Собянин поздравил горожан со 100-летием московского спорта

В "Лужниках" проходит День Московского спорта

В "Лужниках" по случаю 100-летия Московского спорта проходит грандиозный праздник. О нём на своей странице "ВКонтакте" подробно рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что 1 июля пространство олимпийского комплекса превратили в ретроспективу достижений прославленных столичных спортсменов за последние 100 лет. В "Лужниках" работают более трёх десятков тематических площадок.

На День Московского спорта в "Лужники" приехали известные спортсмены: Анна Щербакова, Алина Загитова, Карина Азнавурян. Профессиональные спортсмены и тренеры помогают гостям праздника испытать свои силы и попробовать себя в новых видах спорта.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"