Перед Крымским мостом образовалась гигантская пробка

Машины стоят по несколько часов
Пробка длиной девять километров образовалась на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края. Это связано с большим числом желающих провести отпуск на полуострове и серьёзным досмотром перед въездом на мост.
Сейчас время ожидания досмотра превышает четыре часа. Власти при планировании поездок водителей просят закладывать время на проверку. Водителям, ожидающим в очереди, организована раздача питьевой воды.
В Минтрансе говорят, что пробка возникла в связи с началом отпускного сезона.
Досмотр перед въездом на Крымский мост серьёзно ужесточили после теракта в октябре 2022 года. Тогда на мосту взорвалась фура, начинённая взрывчаткой, были разрушены два пролёта моста.
Весной 2023 года было возобновлено движение легковых автомобилей и поездов. Грузовой автотранспорт использует паром и сухопутный мост, связывающий Крым с другими регионами России.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"