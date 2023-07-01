Перед Крымским мостом образовалась гигантская пробка

Машины стоят по несколько часов

Пробка длиной девять километров образовалась на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края. Это связано с большим числом желающих провести отпуск на полуострове и серьёзным досмотром перед въездом на мост.

Сейчас время ожидания досмотра превышает четыре часа. Власти при планировании поездок водителей просят закладывать время на проверку. Водителям, ожидающим в очереди, организована раздача питьевой воды.

В Минтрансе говорят, что пробка возникла в связи с началом отпускного сезона.

Досмотр перед въездом на Крымский мост серьёзно ужесточили после теракта в октябре 2022 года. Тогда на мосту взорвалась фура, начинённая взрывчаткой, были разрушены два пролёта моста.

Весной 2023 года было возобновлено движение легковых автомобилей и поездов. Грузовой автотранспорт использует паром и сухопутный мост, связывающий Крым с другими регионами России.

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