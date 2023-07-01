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Собянин поздравил московских выпускников с успешным окончанием школы

19:11
  • суббота
  • 01 июля 2023

Сегодня в столице проходят выпускные вечера

Сергей Собянин поздравил московских выпускников с окончанием школы. "Вы шли к этому целых 11 лет, обретая знания, впечатления и новых друзей. Рядом с вами всегда были замечательные учителя. Они старались научить вас думать и принимать решения, быть добрыми и отзывчивыми", - написал мэр на своей странице "ВКонтакте".

Собянин: выпускной для школьников в Москве проведут 1 июля
Выпускные вечера в Москве и Подмосковье перенесли на неделю

Он призвал молодых людей беречь воспоминания о родной школе и родительскую любовь. Собянин выразил уверенность в том, что выпускникам по плечу самые смелые планы и замыслы, а Москва в этом поможет.

Выпускные вечера в столице должны были пройти в прошлую субботу, 24 июня. Из-за попытки вооружённого мятежа и введения в московском регионе режима КТО они были перенесены на неделю.

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