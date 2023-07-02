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Собянин: С 2012 года в ТиНАО обновили и построили десять очистных сооружений

10:11
  • воскресенье
  • 02 июля 2023

Работа продолжается

В Новой Москве продолжается масштабная модернизация систем водоснабжения и водоотведения. Подробности сообщил у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что с 2012 года рабочие поменяли более 65 километров водопроводных сетей, реконструировали 24 водозаборных узла, обновили и построили 10 очистных сооружений.

Говоря о реконструкции очистных сооружений "Шишкин лес", Собянин подчеркнул, что там все работы завершатся к концу 2023 года. На очистных сооружениях будут внедрены современные технические решения с использованием в основном российского оборудования.

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