Названы новые имена героев спецоперации

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В оборонном ведомстве рассказали о новых примерах мужества, отваги и профессионализма наших солдат и офицеров, проявленных в ходе спецоперации.

Рядовой Аркадий Басалаев первым обнаружил группу украинских беспилотников, которые приближались к наблюдательному посту наших военных. Боец оперативно доложил о ситуации командиру и, получив приказ, открыл прицельный огонь и уничтожил все дроны.

Гвардии ефрейтор, механик-водитель Илья Косинов в составе экипажа боевой машины оборонял позиции российских подразделений на передовом рубеже, когда ВСУ предприняли попытку наступления. Илья выполнил манёвр и занял выгодную высоту, благодаря чему наши бойцы смогли уничтожить две единицы бронетехники неонацистов.

Гвардии рядовой Иван Винокуров в составе артиллерийского расчёта отбил атаку превосходящих сил противника. Украинские радикалы намеревались уничтожить критически важные объекты военной инфраструктуры. Иван одним из первых вступил в бой, подавил позиции миномётных батарей врага, а также уничтожил три единицы тяжёлой техники ВСУ, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"