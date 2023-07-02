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Названы новые имена героев спецоперации

10:05
  • воскресенье
  • 02 июля 2023

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В оборонном ведомстве рассказали о новых примерах мужества, отваги и профессионализма наших солдат и офицеров, проявленных в ходе спецоперации.
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Рядовой Аркадий Басалаев первым обнаружил группу украинских беспилотников, которые приближались к наблюдательному посту наших военных. Боец оперативно доложил о ситуации командиру и, получив приказ, открыл прицельный огонь и уничтожил все дроны.

Гвардии ефрейтор, механик-водитель Илья Косинов в составе экипажа боевой машины оборонял позиции российских подразделений на передовом рубеже, когда ВСУ предприняли попытку наступления. Илья выполнил манёвр и занял выгодную высоту, благодаря чему наши бойцы смогли уничтожить две единицы бронетехники неонацистов.

Гвардии рядовой Иван Винокуров в составе артиллерийского расчёта отбил атаку превосходящих сил противника. Украинские радикалы намеревались уничтожить критически важные объекты военной инфраструктуры. Иван одним из первых вступил в бой, подавил позиции миномётных батарей врага, а также уничтожил три единицы тяжёлой техники ВСУ, сообщает "ТВ Центр".

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