Но их пока не дают

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал некие очень важные события для Украины. По его словам, они связаны с тем, что произойдёт на поле боя, и с теневыми переговорами о прекращении конфликта.

При этом Владимир Зеленский в очередной раз отверг возможность дипломатического урегулирования. В субботу на встрече в Киеве с испанским премьером он пытался оправдать неудачи ВСУ и потребовал от западных партнёров ускорить поставки самолётов F-16.

Лирическая музыка. Рукопожатие и объятия. Не слишком, правда, дружеские и крепкие. Видимо, потому что испанский премьер не привёз в Киев хороших новостей о поставке истребителей. Как заявил сам Зеленский на итоговой пресс-конференции, планов предоставления Украине боевых самолётов пока нет. И это в то время, когда ВСУ пытается наступать. Пока, правда, безуспешно, что признаёт и сам украинский президент, сообщает "ТВ Центр".

Украина гонит своих солдат на убой именно для того, чтобы к саммиту НАТО показать хоть какой-то результат, констатирует издание "Вашингтон пост", подтверждая сообщения о громадных потерях ВСУ. Причём, в Киеве намерены продолжать атаки, теперь обещая результат к осени. Именно об этом Зеленский доложил главе ЦРУ Уильяму Бёрнсу, который в июне посещал Украину с секретным визитом.

Западным странам во главе с США предлагается подождать, продолжая при этом обильно вливать в Украину миллиарды и поставлять разнообразное оружие. Уже идёт разговор о передаче Киеву американских оперативно-тактических комплексов "Атакмс". В Белом доме, разумеется, заявили, что пока об этом речи не идёт. Впрочем, данное вооружение Украина скорее всего получит. Учитывая тот факт, что в Вашингтоне как делали, так и делают ставку на войну.

Александр Панюшкин, «ТВ Центр»

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