Погромщики во Франции грабят банки и торговые центры

Выносят всё

Почти две с половиной тысячи человек задержаны во Франции во время массовых беспорядков, треть из них - несовершеннолетние. Это данные МВД. Погромы продолжались и этой ночью - разграблены 250 отделений банков, десятки супермаркетов и торговых центров. В крупных городах дежурили усиленные отряды полиции. Но даже 45 тысяч силовиков не смогли справиться с теми, кто вышел на протест после убийства 17-летнего подростка. Накануне в Нантере состоялись его похороны.

Сегодня - пятый день погромов. Жандармы от отчаяния начали проявлять жёсткость, но не там, где надо. К примеру, человека с синдромом Дауна скрутили на глазах у его матери.

Беспорядки возобновились после похорон 17-летнего подростка, погибшего от полицейской пули во время задержания. Наэль был алжирского происхождения. Траурная церемония прошла в мечети Нантера, сообщает "ТВ Центр".

Друг убитого записал аудиообращение, которое наложил на его фотографию. Они ехали вместе в арендованной машине по автобусной полосе. Прав у водителя не было. Их начали преследовать полицейские на мотоциклах. После остановки, якобы ни с того, ни с сего к голове Наэля приставили пистолет.

Полицейские считают, что действовали в рамках инструкции: водитель не подчинился законным требованиям, он мог сбить и подошедших к нему жандармов и прохожих. Но мигрантское сообщество Франции считает такие действия произволом.

В ночь на 1 июля протестующие разжились автоматами. Сожженных полицейских машин и жандармерий им уже мало: полыхает городская ратуша в Персан-Бомоне. Зачем-то выпустили из зоопарка зверей, осквернили мемориал жертвам Холокоста.

Горят многоэтажки, банки, офисы, магазины. За одну только ночь подпалили около полутора тысяч машин и более 230 зданий. Поджигают, правда, после того, как вынесут всё, чем можно поживиться. Разграбили 250 табачных лавок. Но наибольшим вниманием пользуются дорогие бутики и ювелирные.

На опубликованных в Сети кадрах видно, кто мародёрствует и громит французские города. Редкие белые в толпе - примкнувшие к выходцам из Африки и Ближнего Востока радикалы. Так же было и в США во время бесчинств движения "Жизни чёрных важны".

Для президента Макрона - это самый серьезный, после "Жёлтых жилетов" кризис. Бушующие мигранты с одной стороны, и недовольные экономической ситуацией в стране французы - с другой. При этом, власти, которые сами распахнули двери для нелегалов, предложили весьма странные методы противодействия: штрафовать родителей на 30 тысяч евро или сажать их в тюрьму, если дети будут по ночам участвовать в беспорядках.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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