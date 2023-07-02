В центре Млечного пути просыпается огромная чёрная дыра

Она может поглотить всё вокруг

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Млечного пути может проснуться, чтобы поглотить всю окружающую материю. Об этом сообщила международная группа астрономов, доклад опубликован в научном журнале Nature.

Космическая обсерватория НАСА зафиксировала эхо активности огромного объекта под названием “Стрелец А”. По оценкам учёных, около двухсот лет назад эта чёрная дыра внезапно начала притягивать к себе и поглощать газ, космическую пыль и даже другие небесные тела.

После такого “кормления” ее ореол стал в миллионы раз ярче. Но теперь постепенно тускнеет. Астрономы подозревают, что затишье продлится недолго и чёрная дыра снова активизируется. Гравитационное притяжение “Стрельца” настолько велико, что преодолеть его невозможно даже при движении со скоростью света.

Специалисты надеются, что исследование этого объекта поможет раскрыть природу сверхмассивных чёрных дыр, происхождение которых до сих пор окутано тайной, сообщает "ТВ Центр".

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