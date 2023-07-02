Рогов предупредил о подготовке второго этапа контрнаступления ВСУ

Он может начаться в ближайшие дни

Украинские войска готовятся ко второму этапу контрнаступления. Об этом сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, атаки могут начаться в ближайшие дни. Сейчас ВСУ ведут маневрирование и переброску войск на запорожском направлении. Также не прекращаются попытки проведения разведки боем и обстрелы российских позиций.

По словам Рогова, украинские силы могут нанести главный удар на любом из участков линии боевого соприкосновения от Васильевского направления до Времевского выступа.

В начале июня ВСУ начали контрнаступление в зоне российской спецоперации. Продвинуться им не удалось, попытка наступления провалилась. Армия Украины потеряла сотни иностранных танков и бронемашин, а также понесла большие потери в живой силе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"