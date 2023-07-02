В Европе тоже неспокойно

Акции протеста охватили США и Европу. Во Флориде люди вышли на улицы после ужесточения законодательства в сферах безопасности и иммиграции. Работодателям теперь грозит суровое наказание за трудоустройство нелегалов, а владельцы оружия получили больше свобод, сообщает "ТВ Центр".

С обвинениями планетарного масштаба в адрес Джо Байдена выступила бывший кандидат в президенты Тулси Габбард. Выступая в университете штата Колорадо, она заявила, что команда нынешнего президента США ведёт мир к ядерной войне, а поставки вооружения Киеву грозят прямым столкновением Вашингтона и Москвы.

Обозреватель "Вашингтон Таймс" Эндрю Наполитано заявил, что Пентагон перебросил на Украину американских военных. Автор в этом убеждён, поскольку для эксплуатации большей части техники, поставленной Вашингтоном требуются навыки, которыми не обладают украинские военные.

При этом Конгресс не объявлял войну России, а, значит, заключил колумнист, действия американского президента грубо нарушают Конституцию США.

Егор Киселёв, «ТВ Центр»

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