В Москве появится храм в честь иконы Божией Матери Неопалимая Купина

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

В рамках столичной программы "200 храмов" советник мэра и патриарха Владимир Ресин провёл выездное совещание в районе Очаково-Матвеевское.

Там возводят церковь в честь иконы Божией Матери Неопалимая Купина. На объекте практически завершена кирпичная кладка стен, а до конца года смонтируют временную кровлю, сообщает "ТВ Центр".

Проект храмового комплекса, который также включает и приходской дом реализуют в псковской традиции зодчества. Расположение - крайне удачное, на берегу Очаковского пруда, благодаря чему в районе появятся новые завораживающие виды - храм и его отражение в воде.

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