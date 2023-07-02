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В Москве появится храм в честь иконы Божией Матери Неопалимая Купина

12:20
  • воскресенье
  • 02 июля 2023

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

В рамках столичной программы "200 храмов" советник мэра и патриарха Владимир Ресин провёл выездное совещание в районе Очаково-Матвеевское.

Там возводят церковь в честь иконы Божией Матери Неопалимая Купина. На объекте практически завершена кирпичная кладка стен, а до конца года смонтируют временную кровлю, сообщает "ТВ Центр".

Проект храмового комплекса, который также включает и приходской дом реализуют в псковской традиции зодчества. Расположение - крайне удачное, на берегу Очаковского пруда, благодаря чему в районе появятся новые завораживающие виды - храм и его отражение в воде.

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