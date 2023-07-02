В Москве завершается международный джазовый фестиваль

Его посетили около 30 тысяч горожан

Праздник джаза в центре столицы. Лучшие оркестры России выступают сегодня в рамках концерта-закрытия московского музыкального фестиваля "Зарядье", сообщает "ТВ Центр".

В этом году он прошёл впервые. Классика и мировые премьеры, этнические композиции и современные аранжировки, опера и театр. Зрители могли выбрать наиболее интересный для себя формат из множества вариантов.

В расписании были дневные, вечерние, ночные выступления, а также бесплатные концерты выходного дня. За месяц фестиваль посетили около 30-ти тысяч человек. Организаторы рассчитывают, что он станет ежегодным.

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